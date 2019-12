Artem Bahmet se ha dado a conocer tras su escandalosa participación en el torneo ITF de Catar que se está celebrando en Doha. En la fase preliminar, Bahmet, un tenista ucraniano del que no hay siquiera registros en su federación, perdió por 6-0 y 6-0 contra Krittin Koaykul sin haber ganado ni un solo punto ni dar la sensación de haber empuñado una raqueta alguna vez.

Artem Bahmet pasará a la historia del tenis como uno de los peores representantes que el deporte de la raqueta ha tenido.

Koaykul beats Bahmet 6-0 6-0 in Doha, golden match, 48/48 points, here’s the last few pic.twitter.com/DVcIZos47u