Luego de poco más de 8 meses, comienza a verse la luz al final del tunel para el regreso gradual del público en las principales competencias en Europa. A pesar de estar transitando la segunda ola de la pandemia, en Inglaterra darán el primer paso en esa dirección. Aunque será de una manera radicalmente diferente que antes del estallido del coronavirus.

Las autoridades sanitarias en el Reino Unido permitirán en una primera instancia el ingreso de 4 mil personas al aire libre en los estadios deportivos. Según informó Daily Mail, además de que la cantidad de parciales estarán muy limitados, también habrá modificaciones en el ritual típico de ir a la cancha. El uso de barbijo será obligatorio, no habrá encuentro en bares ni estará permitido la ingesta de alcohol. También habrá distanciamiento y es muy probable que los hinchas no puedan gritar y mucho menos abrazarse.

El periodista Max Winters, del Daily Mail, agregó: "Puedes sacar la camiseta y la bufanda de tu club del cajón, pero no olvides tu mascarilla. Ya no habrá fanáticos saliendo de los pubs mientras disfrutan de esa gloriosa pinta antes del partido. También es posible que no se sirva alcohol en los vestíbulos y es probable que el bullicio de esas áreas cedan debido a una política estricta de que los fanáticos vayan directamente de los molinetes a sus asientos".

Es muy probable que el partido que posibilite el esperado regreso de los hinchas ingleses, sea el choque entre el Chelsea frente al Leeds de Marcelo Bielsa en Stanford Bridge, el 5 de diciembre.