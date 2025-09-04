Hay aroma de despedida para el jugador que más partidos jugó con la camiseta del equipo de todos.

A los 38 años, el astro parece decir adiós a un tramo que estuvo lejos de poner en tela de juicio la presencia de la Selección en la cita ecuménica, salvo por lo ocurrido en el tránsito hacia Rusia en 2018.

Muchos se preguntan qué puede suceder con Messi luego de la Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Si bien aún no hay una confirmación oficial de que estará presente, se da por descontado que será el capitán en el intento por defender la conquista de Qatar. Después, seguramente el final de la historia estará más cerca que nunca. Muchos especulan con la posibilidad de que ese punto final incluya algún otro partido oficial por las eliminatorias para el próximo Mundial de 2030, en nuestras tierras, para que pueda sentir el calor de un pueblo futbolero que, mucho antes de haber logrado la Copa, lo había arropado para siempre.

Sin embargo, empezó a correr una versión vinculada con la determinación de la FIFA para que tres partidos del próximo Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos se disputen en Argentina, Uruguay y Paraguay. La expansión territorial, que tiene un claro sentido comercial y de marketing, afectaría la disputa de la clasificación de la Conmebol y extendería a seis los confirmados para la cita ecuménica.

En el próximo congreso de la FIFA se determinará la posibilidad, aunque muchos concluyen que la apertura hacia nuestro continente de tres partidos inaugurales no puede prescindir de las selecciones locales. De confirmarse la clasificación directa de nuestro representante nacional, no afrontaríamos las eliminatorias y el próximo desafío oficial sería la disputa de la Copa América. La Conmebol se adelantó a los tiempos y ya analiza modificar el formato de disputa con sólo siete selecciones por cuatro boletos disponibles.

A diferencia de Ángel Di María, Messi todavía no ha confirmado su futuro. “Fideo” fue claro en su determinación de despedirse luego de la Copa América. Ni siquiera meditó la oportunidad de hacerlo jugando algún partido por eliminatorias. Lionel ni siquiera tendrá esa disyuntiva si la FIFA llega a confirmar oficialmente que estamos clasificados directamente para el Mundial de 2030.