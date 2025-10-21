Éxito masivo en la venta de entradas para la Copa Argentina

La expectativa generada por el próximo encuentro de Belgrano en la Copa Argentina se tradujo en una venta récord de entradas.

La respuesta de los hinchas de Belgrano fue contundente a la hora de asegurar su lugar en el estadio para el trascendental compromiso. El equipo cordobés, conocido popularmente como "el Pirata", logró superar la marca de 15.000 entradas vendidas.

Este impresionante número se alcanzó solamente en el primer día de venta, demostrando la gran movilización de la afición. El partido en cuestión, que generó esta demanda extraordinaria, es el cruce que Belgrano disputará frente a Argentinos Juniors por la Copa Argentina.