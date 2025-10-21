FUTBOL
Copa Argentina: Belgrano supera las 15.000 entradas vendidas en el primer día
El equipo de Alberdi vendió más de 15.000 entradas en el primer día de comercialización para el cruce contra Argentinos Juniors por la Copa Argentina. Hoy sigue la venta con la misma modalidad en el Gigante de Alberdi.
Éxito masivo en la venta de entradas para la Copa Argentina
La expectativa generada por el próximo encuentro de Belgrano en la Copa Argentina se tradujo en una venta récord de entradas.
La respuesta de los hinchas de Belgrano fue contundente a la hora de asegurar su lugar en el estadio para el trascendental compromiso. El equipo cordobés, conocido popularmente como "el Pirata", logró superar la marca de 15.000 entradas vendidas.
Este impresionante número se alcanzó solamente en el primer día de venta, demostrando la gran movilización de la afición. El partido en cuestión, que generó esta demanda extraordinaria, es el cruce que Belgrano disputará frente a Argentinos Juniors por la Copa Argentina.