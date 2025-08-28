Copa Argentina: River busca los cuartos de final ante Unión

River y Unión de Santa Fe chocan esta noche en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Con siete equipos ya clasificados, el Millonario y el Tatengue buscarán el último boleto que los deposite en los cuartos de final, donde espera Racing.

El Millonario llega a esta instancia con dos triunfos: sobre Ciudad de Bolívar por 2-0 en 32avos de final, y sobre San Martín de Tucumán por 3-0 en los 16avos. El conjunto del “Muñeco” llega puntero de la Zona B del Torneo Clausura con 12 unidades, aunque con algunas dudas luego del empate ante Lanús en La Fortaleza, en un partido que tenía prácticamente ganado.

Para el compromiso, Enzo Pérez e Ignacio Fernández retornarían al equipo en la zona media, y está la presencia de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la defensa.

En la vereda del frente, Unión llegó con encuentros más complicados a esta instancia. En los 32avos goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos eliminó por penales a Rosario Central. En el Clausura llevan un andar regular en la Zona A, ocupando el quinto puesto, con nueve puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.

PROBABLES FORMACIONES

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión (SF): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

El compromiso se llevará a cabo este jueves desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Andrés Gariano y contará con televisación de TyC Sports.