Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia empatan en el Kempes

Con Argentinos Juniors en la gran final, tras el triunfo en Rosario ante Belgrano por 2-1, este viernes el Estadio Mario Alberto Kempes será sede de la otra semifinal de la Copa Argentina.

River e Independiente Rivadavia se medirán desde las 22:10, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de TyC Sports, en busca de un lugar en la gran final y el pasaje directo a la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan?

El equipo de Marcelo Gallardo llega con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión. El “Millonario” atraviesa un momento irregular, con seis derrotas en las últimas ocho presentaciones, una racha que encendió las alarmas sobre la continuidad del DT. Sin embargo, el reciente triunfo ante Talleres por el Torneo Clausura trajo alivio y confianza de cara a esta semifinal.

Del otro lado estará la “Lepra” mendocina, una de las grandes revelaciones del torneo, que sueña con hacer historia y meterse en la final. El conjunto de Alfredo Berti llega con confianza.

Formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.