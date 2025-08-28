Copa Argentina: River se mide ante Unión por los cuartos de final
El Millonario juega un partido clave en Mendoza ante el Tatengue, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores. Hora, TV y probables formaciones.
River y Unión de Santa Fe chocan esta noche en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Con siete equipos ya clasificados, el Millonario y el Tatengue buscarán el último boleto que los deposite en los cuartos de final, donde espera Racing.
El Millonario llega a esta instancia con dos triunfos: sobre Ciudad de Bolívar por 2-0 en 32avos de final, y sobre San Martín de Tucumán por 3-0 en los 16avos. El conjunto del “Muñeco” llega puntero de la Zona B del Torneo Clausura con 12 unidades, aunque con algunas dudas luego del empate ante Lanús en La Fortaleza, en un partido que tenía prácticamente ganado.
Para el compromiso, Enzo Pérez e Ignacio Fernández retornarían al equipo en la zona media, y está la presencia de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la defensa.
En la vereda del frente, Unión llegó con encuentros más complicados a esta instancia. En los 32avos goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos eliminó por penales a Rosario Central. En el Clausura llevan un andar regular en la Zona A, ocupando el quinto puesto, con nueve puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.
PROBABLES FORMACIONES
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Unión (SF): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
El compromiso se llevará a cabo este jueves desde las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Andrés Gariano y contará con televisación de TyC Sports.