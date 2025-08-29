En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, River se quedó con el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina después de igualar 0 a 0 con Unión en los 90 minutos y superarlo 4 a 3 en la tanda de penales.

Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo se cruzará con Racing en la próxima instancia.

El encuentro fue parejo y con escasas chances claras de gol. En el complemento, los arqueros se lucieron: primero Tagliamonte le ahogó el grito a Borja con una gran atajada y, en la réplica, Palavecino tuvo la victoria en sus pies pero definió por encima del travesaño en un mano a mano con Armani.

El desenlace llegó desde los doce pasos, donde apareció la figura de la noche. Franco Armani se vistió de héroe al contener los remates de Gamba y Fascendini, dándole a River la posibilidad de quedarse con la serie.

En la definición también hubo tensión: Martínez Quarta falló su disparo, pero finalmente Montiel, con un remate seguro al medio, selló el 4-3 que decretó la clasificación del Millonario.

Con Armani como gran figura, River sacó adelante un partido complicado y ya piensa en Racing, su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Argentina.