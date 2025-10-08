Copa Argentina: River vs. Independiente Rivadavia se jugará en Córdoba

La Copa Argentina vuelve a Córdoba.

River e Independiente Rivadavia se medirán el viernes 24 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes por una de las semifinales del torneo. Aunque la organización aún no lo confirmó oficialmente, todo está encaminado para que la provincia vuelva a ser escenario de un partido importante.

El equipo de Marcelo Gallardo llega entonado tras eliminar a Racing en un cruce caliente disputado en el Gigante de Arroyito. Del otro lado estará la “Lepra” mendocina, que viene de dar el golpe ante Tigre con un sólido 3-1 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Desde AFA indicaron que todavía no está confirmado cuándo comenzará la venta de entradas.

El Kempes, que ya se acostumbró a recibir instancias decisivas de la Copa Argentina. Se espera una gran convocatoria, con hinchas de River copando, pero también con presencia mendocina.

El ganador del duelo en Córdoba enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Belgrano y Argentinos Juniors, que también buscarán meterse en la gran final. De los cuatro, solo River sabe lo que es levantar la Copa; Belgrano, la Lepra y el Bicho van por su primera consagración en el certamen.