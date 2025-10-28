Copa Argentina: se confirmó la fecha de la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la fecha para la final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro se disputará el miércoles 5 de noviembre, aunque todavía resta confirmar la hora y el estadio donde se llevará a cabo.

Independiente Rivadavia alcanzó la definición tras eliminar a River en una emotiva tanda de penales (4-3) después de un empate 0-0 en el tiempo regular. Por su parte, Argentinos Juniors logró su lugar en la final venciendo a Belgrano por 2-1, remontando un marcador adverso en el Gigante de Arroyito.

Más allá del trofeo, el equipo vencedor asegurará una plaza directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el campeón se definirá nuevamente desde los doce pasos, siguiendo la dinámica de las rondas previas del torneo.

En paralelo, ambos clubes siguen enfocados en la Liga Profesional, buscando mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A para disputar los playoffs del Torneo Clausura 2025. Para Independiente Rivadavia, un título representaría su segunda conquista histórica tras el campeonato de la Primera Nacional en 2023, mientras que Argentinos Juniors intentará sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Camino a la final:

Argentinos Juniors: Central Norte 3-0, Excursionistas 3-0, Aldosivi 2-1, Lanús 1-0, Belgrano 2-1.

Independiente Rivadavia: Estudiantes (BA) 1-0, Platense 2-2 (3-1 penales), Central Córdoba (R) 2-1, Tigre 3-1, River 0-0 (4-3 penales).

Con la final ya programada, los hinchas de ambos clubes aguardan expectantes para conocer dónde se definirá el certamen federal y quién será el próximo representante argentino en el torneo continental.