La Selección argentina de tenis comenzó con todo su serie ante Países Bajos por un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.

En el primer turno, Tomás Etcheverry venció a Jesper De Jong (79°) por 6-4 y 6-4. El platense mostró un juego intenso desde el fondo de la cancha y se apoyó en saques precisos y un alto porcentaje de segundos servicios.

Luego, Francisco Cerúndolo logró un triunfo clave ante Botic van de Zandschulp por 7-6 y 6-1. Con este resultado, Argentina quedó muy cerca de la clasificación a Bologna.

La serie se completa mañana con el partido de dobles, donde Andrés Molteni y Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open en dobles, serán la dupla principal.

Además, Francisco Comesaña, convocado por primera vez, forma parte del equipo conducido por Javier Frana, y podría salir a la cancha en caso de que los neerlandeses compliquen las cosas.

El cruce se disputa en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen y define un lugar en las Finales de noviembre. En paralelo, otros países también luchan por su pase: Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.