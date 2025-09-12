Copa Davis: gran triunfo de Etcheverry para poner arriba a Argentina ante Países Bajos
El equipo nacional arrancó este viernes con el pie derecho en Groningen. El cruce definirá un lugar en las Finales de noviembre en Bologna.
La Selección argentina de tenis consiguió un buen triunfo este viernes en el primer partido ante Países Bajos por la clasificación a las Finales de la Copa Davis 2025.
Tomás Etcheverry derrotó a Jesper De Jong (79°) en el primer turno con un sólido 6-4 y 6-4. El platense impuso su juego intenso desde el fondo de la cancha. Los buenos saques y altos porcentajes de efectividad en los segundos servicios ayudaron para que “Tomi” se impusiera desde el inicio del partido.
El enfrentamiento, correspondiente a los Qualifiers, se desarrollará entre viernes y sábado en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen.
A continuación será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien se medirá con Botic Van de Zandschulp (82°).
La jornada del sábado comenzará con el partido de dobles y seguirá con los dos cruces de singles restantes. Argentina, conducida por Javier Frana, contará con Andrés Molteni y Horacio Zeballos —reciente campeón del US Open en dobles— como pareja destacada. El equipo se completa con Francisco Comesaña (61°), convocado por primera vez para la competencia.
Países Bajos, dirigido por Paul Haarhuis, estará integrado por Jesper De Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden (161°) y los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek. La serie se jugará sobre superficie dura, en un estadio con capacidad para 3.855 espectadores.
El conjunto argentino asume el cruce con leve favoritismo debido a la ausencia de Tallon Griekspoor (31°), primera raqueta neerlandesa.
Los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y DSports. Los Qualifiers reúnen a 14 equipos en siete llaves al mejor de cinco partidos, cuyos ganadores se sumarán al campeón vigente, Italia, en las Finales que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre.
En esta instancia también se enfrentan: Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.