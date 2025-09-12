La Selección argentina de tenis consiguió un buen triunfo este viernes en el primer partido ante Países Bajos por la clasificación a las Finales de la Copa Davis 2025.

Tomás Etcheverry derrotó a Jesper De Jong (79°) en el primer turno con un sólido 6-4 y 6-4. El platense impuso su juego intenso desde el fondo de la cancha. Los buenos saques y altos porcentajes de efectividad en los segundos servicios ayudaron para que “Tomi” se impusiera desde el inicio del partido.

El enfrentamiento, correspondiente a los Qualifiers, se desarrollará entre viernes y sábado en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen.

A continuación será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien se medirá con Botic Van de Zandschulp (82°).

La jornada del sábado comenzará con el partido de dobles y seguirá con los dos cruces de singles restantes. Argentina, conducida por Javier Frana, contará con Andrés Molteni y Horacio Zeballos —reciente campeón del US Open en dobles— como pareja destacada. El equipo se completa con Francisco Comesaña (61°), convocado por primera vez para la competencia.

Países Bajos, dirigido por Paul Haarhuis, estará integrado por Jesper De Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden (161°) y los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek. La serie se jugará sobre superficie dura, en un estadio con capacidad para 3.855 espectadores.

El conjunto argentino asume el cruce con leve favoritismo debido a la ausencia de Tallon Griekspoor (31°), primera raqueta neerlandesa.

Los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y DSports. Los Qualifiers reúnen a 14 equipos en siete llaves al mejor de cinco partidos, cuyos ganadores se sumarán al campeón vigente, Italia, en las Finales que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre.

En esta instancia también se enfrentan: Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.