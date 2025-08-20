Copa Libertadores: con Racing y Vélez adentro, así quedó la llave de cuartos de final

Cumplida la jornada de este martes, son tres los equipos que ya sacaron pasajes a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Dos de ellos son argentinos.

Este martes, Vélez cerró un gran partido de vuelta ante Fortaleza en el Amalfitani, ganando por 2-0, y se metió entre los mejores ocho del torneo.

Horas más tarde, Racing hizo lo propio, logrando un triunfo agónico ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.

En otra zona de las llaves, San Pablo eliminó por penales a Atlético Nacional en Brasil y también festejó.

En la jornada de este miércoles también habrá acción de la Copa Libertadores. Estudiantes se verá las caras con Cerro Porteño y habrá duelo de brasileños entre Internacional y Flamengo.

En tanto, la fase de octavos se cerrará el jueves con el choque entre otro de los argentinos: River recibirá a Libertad desde las 21.30 en el Monumental. Además, Liga de Quito se enfrentará a Botafogo en un duro compromiso de vuelta, y Palmeiras jugará ante Universitario, tras ganar en el primer partido por 4-0 en Perú.

Así quedó el cuadro con los tres clasificados hasta el momento.