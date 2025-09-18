Estudiantes de La Plata perdió 2-1 ante Flamengo en el Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El marcador se abrió a los segundos de comenzado el partido. Tras el pitazo del árbitro, Pedro empujó un centro atrás dentro del área y puso el 1-0 para hacer estallar al Maracaná.

A los 9 minutos, Flamengo estiró la ventaja. Gran centro de Lucas y Varela definió con una volea excepcional para poner el 2-0 parcial del Mengão.

El trámite del partido se le hizo muy cuesta arriba al Pincha. Las individualidades marcaron la diferencia en el encuentro. El Mengão impuso su jerarquía con un buen funcionamiento en el mediocampo: los uruguayos De Arrascaeta y De La Cruz fueron de lo más destacado junto al delantero Pedro.

A los 82 minutos el ecuatoriano Gonzalo Plata fue expulsado en el local por una supuesta plancha a Facundo Rodríguez.

Cuando todo parecía terminado, a los 91 minutos Guido Carrillo llegó para descontar. El Pincha logró un gol clave que lo deja mejor posicionado para la vuelta.

El equipo de Eduardo Domínguez llegaba con la ilusión intacta tras un buen rendimiento en la fase de grupos. Lideró su grupo superando a Botafogo, último campeón, y en octavos eliminó a Cerro Porteño con un global ajustado de 1-0. En el Clausura, en cambio, arrastra una racha negativa de tres derrotas en cuatro fechas que lo relegaron al séptimo puesto de la Zona A.

Por otro lado, Flamengo, dirigido por Filipe Luis, aparece como uno de los grandes favoritos. Con figuras incorporadas en el último mercado y Agustín Rossi en el arco, el Mengao sufrió en la fase de grupos pero mostró otra cara en octavos, donde eliminó con autoridad al Inter de Porto Alegre. Además, lidera el Brasileirao.

El partido de vuelta será el próximo jueves a las 21:30 en el Estadio UNO, en La Plata.