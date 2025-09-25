Copa Libertadores: Estudiantes empata con Flamengo en La Plata

Estudiantes recibe a Flamengo con el objetivo de revertir la serie y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará este jueves en el Estadio UNO, en La Plata, y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y su compatriota José Cabero en el VAR.

El Pincha viene de caer por 2-1 en la ida, con un agónico tanto de Guido Carrillo sobre el tercer minuto de descuento, y deberá ganar por un gol de diferencia en los 90 minutos para forzar los penales. Cabe recordar que el equipo platense no disputa una semifinal desde el 2009, año en que levantó su cuarta Copa Libertadores.

El equipo de Domínguez viene de ganar ante Defensa y Justicia por la novena fecha del Clausura, lo que le permitió escalar al tercer puesto de la Zona A igualando la línea de 15 puntos.

El “Mengao” tendrá que aguantar la diferencia conseguida en la ida y contará con la presencia de Gonzalo Plata, a quien CONMEBOL le retiró la segunda amonestación en una polémica jugada que terminó con el ecuatoriano expulsado. El conjunto de Filipe Luis también dan pelea en el plano local, ya que lideran en el Brasileirao con 51 puntos.

El ganador de la serie se enfrentará en las semis ante Racing, que el pasado martes derrotó 1-0 a Vélez y lo eliminó gracias al 2-0 en el global.