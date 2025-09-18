Estudiantes de La Plata afronta un duro partido: este jueves desde las 21:30 enfrenta a Flamengo en el Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido es transmitido por Fox Sports y Disney+. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro, con Nicolás Gallo en el VAR.

El equipo de Eduardo Domínguez llega con la ilusión intacta tras un buen rendimiento en la fase de grupos. Lideró su grupo superando a Botafogo, último campeón, y en octavos eliminó a Cerro Porteño con un global ajustado de 1-0. En el Clausura, en cambio, arrastra una racha negativa de tres derrotas en cuatro fechas que lo relegaron al séptimo puesto de la Zona A.

Por otro lado, Flamengo, dirigido por Filipe Luis, aparece como uno de los grandes favoritos. Con figuras incorporadas en el último mercado y Agustín Rossi en el arco, el Mengao sufrió en la fase de grupos pero mostró otra cara en octavos, donde eliminó con autoridad al Inter de Porto Alegre. Además, lidera el Brasileirao.

El Pincha buscará un golpe que lo acerque a su quinta Libertadores.

Probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Allan Souza, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata y Samu Lino. DT: Filipe Luis.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Palacios; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.