Arranca la primera fecha de la zona de Grupos de la Copa Libertadores y la expectativa está en la participación de los equipos argentinos.

Acá todo lo que tenemos que saber:

Miércoles 21 de abril:

*The Strongest vs. Boca. 19:00. Televisación: ESPN. Via streaming: ESPN Play Facebook Watch Conmebol (COL)

*La Guaira vs. Atlético Mineiro. 19:00. Televisación: FOX Sports 2. Vía streaming: ESPN Play.

*Independiente del Valle vs. Defensa y Justicia. 21.00. Televisación: FOX Sports 2. Vía streaming: ESPN Play.

*Universitario vs. Palmeiras. 21:00. Televisación: FOX Sports. Vía streaming: ESPN Play.

*Rentistas vs. Racing. 21:00 . Televisación ESPN 2 . Vía streaming: ESPN Play.

*Unión La Calera vs. LDU Quito. 23:00. Televisación: FOX Sports. Vía streaming: ESPN Play.

*América de Cali vs. Cerro Porteño. 23:00. Televisación: ESPN 2 . Via streaming: ESPN Play

Facebook Watch Conmebol.

Jueves 22 de abril

*Fluminense vs. River. 19:00. Televisación: ESPN . Via streaming: ESPN Play Facebook Watch Conmebol

*Atlético Nacional vs. U. Católica. 21:00. Via streaming: ESPN Play Facebook Watch Conmebol.

*Junior vs. Santa Fe. 23:00. Via streaming: ESPN Play Facebook Watch Conmebol.