Copa Libertadores: Racing empata con Vélez en la vuelta de los cuartos de final

Racing y Vélez se miden este martes a las 19 en el Cilindro de Avellaneda para definir al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia parte con ventaja en el duelo tras el triunfazo conseguido en Liniers por 1-0 con gol de Maravilla Martínez..

El Fortín no contará con la presencia de uno de sus pilares, Lisandro Magallán, que vio la roja en la ida. El equipo académico buscará aprovechar la ventaja en su estadio que no contará con hinchas visitantes.

El partido comenzará a las 19.00 horas y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Se podrá ver por las señales de Fox Sports y Dinsey +.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo de Gustavo Costas sigue con paso arrollador: la Academia viene de conseguir tres triunfos consecutivos frente a San Lorenzo, Vélez (en la ida) y Huracán. Contra el Globo, el DT paró en el once a mayoría de suplentes pensando en el compromiso copero.

En la vereda del frente, el equipo de Guillermo Barros Schelotto llega con un triunfo obtenido en San Juan, ante San Martín, por el Torneo Clausura. El DT también dejó descansar a los titulares pensando en el compromiso copero de este martes. Allí el Fortín se impuso 2-1 con goles del ex River, Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

Las formaciones

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván o Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.