Copa Libertadores: Racing va por un lugar en la final ante Flamengo

Racing se juega todo. Este miércoles, desde las 21.30, el Cilindro de Avellaneda será una caldera en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo.

El equipo de Gustavo Costas tiene una misión: dar vuelta el 1-0 de la ida y meterse en la gran final después de 58 años.

En Brasil, la Academia estuvo ahí nomás del empate pero un gol tardío amargó la noche. Facundo Cambeses fue figura con varias tapadas tremendas, aunque la mala llegó después: Santiago Sosa fue operado por una fractura en el rostro tras un golpe de Marcos Rojo y será baja clave en el medio.

“Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. ¡Vamos con todo, la Academia carajo!”, dijo Costas.

Enfrente estará Flamengo, que no llega en su mejor momento. Los cariocas perdieron el fin de semana ante Fortaleza y dejaron escapar la punta del Brasileirao. Ocho derrotas en la temporada que alimentan la ilusión racinguista. Además, no estará su figura y goleador Pedro: sufrió una fractura en el antebrazo derecho.

Probables formaciones

Racing: Cambeses; Di Césare o Colombo, Zuculini o Colombo, Rojo; Martirena o Mura, Nardoni o Zuculini, Almendra, Rojas; Solari, Martínez y Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Pulgar, De Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Carrascal y Plata. DT: Filipe Luis.