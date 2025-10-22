Copa Libertadores: Racing y Flamengo abren las semifinales

Racing confirmó la nómina de convocados para enfrentar a Flamengo en Brasil, en el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda, que visitará el mítico Maracaná, mantendrá la base titular y contará con reapariciones cruciales en busca de un resultado favorable que lo acerque a la final del torneo.

El entrenador Gustavo Costas se encuentra ante uno de los desafíos más significativos de su carrera. Tras la victoria ante Aldosivi por el Torneo Clausura, que le permitió asegurarse la clasificación a los playoffs y su presencia en competencias internacionales el próximo año, el equipo concentró toda su atención en el duelo contra el conjunto brasileño. Racing encara este compromiso con la convicción de poder competir de igual a igual frente a un rival de gran jerarquía.

Regresos y evaluaciones clave en la Academia

La principal novedad es que la lista presentada por el cuerpo técnico incluye tres regresos importantes. Juan Ignacio Nardoni vuelve a estar disponible tras superar molestias musculares, al igual que Gabriel Rojas y Santiago Sosa, quienes han recuperado ritmo competitivo durante los últimos entrenamientos. Sosa, de hecho, estaba en duda, pero fue incluido finalmente en la nómina.

En la zona de arqueros, si bien el juvenil Francisco Gómez fue citado nuevamente y estará en el banco de suplentes, la presencia de Gabriel Arias en la lista es una señal positiva. Arias evidenció una evolución favorable al dejar atrás un esguince acromioclavicular derecho.

En lo que respecta al armado del once inicial, Costas mantiene la evaluación de sostener la estructura utilizada en los partidos decisivos. Facundo Cambeses aparece como posible arquero titular, mientras que la línea defensiva podría estar integrada por Facundo Mura, Marcos Rojo, Gabriel Rojas y la disputa por un puesto entre Marco Di Césare o Nazareno Colombo.

Para el mediocampo se perfilan Agustín Almendra y Nardoni, acompañados por Sosa o Bruno Zuculini. El frente de ataque, en tanto, podría contar con Santiago Solari, Adrián Martínez y la definición entre Tomás Conechny o Duván Vergara.

Bajas confirmadas

Racing afrontará la semifinal con tres bajas confirmadas debido a lesiones: