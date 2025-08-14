Copa Libertadores: River enfrenta a Libertad por la ida de los octavos de final

Tras un partido deslucido ante Independiente en la fecha 4 del Torneo Clausura, River buscará mejorar su imagen este jueves desde las 21.30 cuando visite a Libertad en Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo mantendrá el mismo esquema utilizado el último encuentro. Seguirá apostando por el 4-3-3 y prepara un solo cambio obligado.

Sin Germán Pezzella, que se confirmó su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y con graves bajas en la línea defensiva, el lugar lo ocupará el chileno Paulo Díaz. Cabe recordar que Lucas Martínez Quarta aún se recupera de un desgarro.

Con esas bajas, el equipo sería similar al que salió contra Independiente en Avellaneda con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Maximiliano Salas, flamante refuerzo del último mercado de pases proveniente de Racing, continúa recuperándose de una molestia muscular y se espera que este a disposición del DT para el encuentro de vuelta, la semana próxima.

Por su parte, otro de los atacantes que dispone el muñeco es Sebastián Driussi, quien esperará la oportunidad desde el banco de suplentes.

El encuentro se diputará este jueves desde las 21.30 en el Estadio La Huerta. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio y será televisado por FOX Sports y Disney +.

La vuelta será el jueves 21 de agosto a la misma hora en el Estadio Monumental. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del choque entre Universitario de Perú y Palmeiras.