Vélez empató sin goles ante Fortaleza en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Fortín llegaba golpeado tras la derrota ante San Lorenzo, pero en la noche del martes mostró otra cara. Aunque desperdició unos últimos minutos con un hombre más tras la expulsión de Matheus Rossetto, Vélez se trajo un buen resultado. Tanto Rodrigo Aliendro como Baeza jugaron a la altura y eso el equipo lo sintió. La falta de gol del delantero Braian Romero, que aún no puede destaparse, sigue golpeando al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Es un buen resultado que le permite al equipo argentino definir todo la próxima semana en el Estadio Amalfitani. Se jugará el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas. El ganador de la llave irá con el ganador del duelo entre Racing y Peñarol de Uruguay.

Fortaleza: Leite; Ávila, Benjamín Kuscevic, Mancuso, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero y Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El árbitro será el paraguayo Derlis Fabián López y el encuentro será televisado por Fox Sports y Disney+.

Agenda de Libertadores – Martes 12/08