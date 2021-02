La zona A del campeonato

River Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes, Colón, Rosario Central, Aldosivi, Arsenal, Central Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

La zona B del campeonato

Boca, Independiente, Huracán, Vélez, Lanús, Gimnasia de La Plata, Unión, Newell´s, Patronato, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Talleres y Sarmiento.

El primer interzonal, postergado: el encuentro de la primera fecha que debían disputar Sarmiento y Platense se postergará debido a que los dos equipos son recién ascendidos.

El Superclásico, en la fecha 5: después del sorteo que se llevó adelante este miércoles, quedó establecido que el Superclásico entre River y Boca será en la quinta jornada.

Cómo se jugará la Copa LPF y las fechas de inicio y final:

26 equipos jugarán la Copa de la Liga: los 24 de la Copa Maradona más los ascendidos Sarmiento y Platense. Estarán divididos en dos zonas de 13 durante la primera ronda. Se jugarán 12 fechas desde el 12 de febrero y se sumarán los clásicos interzonales. Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, que será el 30 de mayo.