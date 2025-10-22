Copa Sudamericana: Atlético Mineiro lo empató en el final y amargó a Independiente del Valle

La Copa Sudamericana arrancó sus semifinales con un partidazo en Guayaquil.

Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1 en el estadio Banco Guayaquil, en un duelo que tuvo un final que le dolió al local.

A los 11 minutos, Patrick Mercado fue bajado con foul en el área por Ruan Tressoldi, y el árbitro Carlos Bentancur marcó penal. Junior Sornoza definió con clase para el 1-0 del Matagigantes.

A partir del gol, el conjunto de Ecuador manejó el trámite con autoridad, aunque no pudo cerrarlo. Los dirigidos por el ex entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli crecieron en el complemento. Cuando parecía que los tres puntos quedaban en casa, apareció Hulk: el inoxidable delantero aguantó en el área y asistió a Dudú.

Mineiro se llevó un resultado clave de visitante pensando en la revancha que será el martes 28 de octubre a las 21:30 (hora argentina) en el Arena MRV de Belo Horizonte.

El ganador de la serie se medirá en la gran final del 22 de noviembre en La Nueva Olla de Asunción, ante quien avance entre Lanús y Universidad de Chile.