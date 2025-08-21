odoy Cruz buscará este jueves dar el gran golpe ante Atlético Mineiro y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo mendocino cayó 2-1 en la ida disputada en Belo Horizonte y necesita ganar por más de un gol en el Feliciano Gambarte para seguir en carrera y enfrentar a Bolívar, que eliminó a Cienciano de Perú.

En Brasil, el “Tomba” se había puesto en ventaja con gol de Santiago Andino, pero luego el conjunto local lo dio vuelta a través de Tomás Cuello y Hulk. Ahora, con el aliento de su gente. Los mendocinos intentarán revertir la historia y conseguir una clasificación inédita para el club.

En paralelo, Walter Ribonetto, marcará su estreno como entrenador en Mendoza. Su debut oficial fue en la ida ante el Mineiro y luego cayó ante River 4-2 por el Torneo Clausura, certamen en el que el equipo marcha 14º en la Zona B tras un flojo arranque con tres empates y dos derrotas.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Datos del partido