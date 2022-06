Copello, Gallizzi y González renovaron el vínculo con Instituto

Instituto informó que Nicolás Copello, Luciano González y Tayavek Gallizzi continuarán vistiendo la camiseta albirroja con Lucas Victoriano a la cabeza.

Así, los jugadores se suman a Federico Elías, quién era el único jugador con contrato desde la finalización de la reciente temporada.

Tanto el base como el pivote y el escolta sumarán su segundo ciclo con el club; mientras que el “Chuzito” irá por su tercera temporada, estuvo con el plantel que disputó la final ante San Lorenzo en la 2018-19 y regresó al club este 2021-22.

“Estoy muy contento de que el club haya querido seguir contando conmigo y yo también de seguir. Se que se vienen desafíos importantes y es uno de los motivos que me llevo a querer renovar más el cariño de la gente y el cómo trabaja la institución constantemente son cosas que a uno lo hacen sentirse cómodo” contó Copello.

“Me quedé en el club por varios motivos. La seriedad, la ambición, el clima en la cancha, la proyección, el cumplimiento y como nos cuidaron a nosotros los jugadores. No elijo instituto por una sola razón, son todas las razones, y que instituto me quiera de nuevo me hizo sentir muy afortunado. Uno de los tantos objetivos que tenía cuando llegué, era tratar de que el hincha de instituto se vea bien representado en la cancha, creo que lo logramos, me lo demostraron con cientos de mensajes bancándonos cuando las cosas no venían bien. Es muy lindo estar en un lugar así. Tanto mi familia como yo nos sentimos muy cómodos y estamos felices de poder repetir una nueva temporada en Córdoba. Las expectativas son altas, como lo fueron al principio de esta temporada, en ese sentido la entrega va a ser absoluta como siempre, después la liga nos pondrá en el lugar que corresponda” expresó Gallizzi.

Por su parte González dijo: “Siento que voy a disfrutar muchísimo este año post título de Liga Nacional y con la motivación de defender lo conseguido. También va a ser mi primera Champions con el club y es algo que me genera mucha ilusión”.