El Club Municipalidad de Córdoba envía a sus talentosas gimnastas a Río de Janeiro para representar al país en la máxima cita mundial, consolidándose como semillero nacional.

La ciudad de Río de Janeiro, Brasil, será el epicentro de la gimnasia rítmica mundial entre el 20 y el 24 de agosto, donde las deportistas del Club Municipalidad de Córdoba serán las únicas representantes argentinas en el próximo Campeonato Mundial. Este evento trascendental reunirá a los mejores talentos del planeta, y la delegación cordobesa ya se prepara para dejar su huella en la modalidad individual y de conjunto.

En la competencia individual, la prometedora gimnasta Agostina Vargas Re competirá acompañada por su entrenadora, Vanina Lorefice. Agostina demostrará su destreza utilizando los cuatro elementos reglamentarios: aro, pelota, mazas y cinta.

Por su parte, la modalidad de conjunto contará con un equipo de alto nivel integrado por Lara Agostina Aimeri Vicentin, Lucía Belén González Negri, Pilar Cattaneo, Lucía Arrascaeta y Camila Schaffer. Bajo la dirección técnica de su entrenadora, Lissette Martínez, el equipo presentará dos rutinas: una de cinco cintas y otra mixta aro-pelota.

El Club Municipalidad de Córdoba goza de un prestigio nacional indiscutible en gimnasia rítmica. Es reconocido por haber formado, en las últimas décadas, a una gran parte de las gimnastas argentinas que participaron en campeonatos mundiales, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, consolidándose como un verdadero creador de talentos. Gracias al crecimiento sostenido de esta disciplina en la capital cordobesa, numerosas gimnastas de esta escuela han logrado integrar la Selección Nacional en diversas categorías, reafirmando a Córdoba como el principal semillero del país en esta disciplina.

Actualmente, más de un centenar de niñas y jóvenes entrenan en las instalaciones del club, guiadas por un equipo técnico especializado que combina una vasta experiencia competitiva internacional con un sólido trabajo de formación de base.

Las fechas clave para seguir de cerca la participación argentina son las siguientes:

Clasificación individual: 20 y 21 de agosto.

Final All-Around individual: 22 de agosto.

Clasificación de conjunto: 23 de agosto.

Finales por aparatos de conjunto: 24 de agosto.

La participación de estas gimnastas no solo representa un hito para el deporte cordobés, sino que también eleva el estándar de la gimnasia rítmica argentina a nivel internacional.