Córdoba, sede del deporte universitario: más de 5 mil estudiantes en los Juegos Federales

Se puso en marcha en Córdoba la edición 2025 de los Juegos Universitarios Cordobeses y Federales (JUC).

La competencia, organizada por la Universidad Provincial de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes y la Federación del Deporte Universitario Argentino (FEDUA), reúne a estudiantes de universidades con sedes en más de 30 ciudades.

El evento se extenderá hasta el 26 de septiembre y se disputan: pruebas de atletismo, ajedrez, básquet, fútbol, futsal, handball, hockey, natación, rugby 7, tenis, tenis de mesa, sóftbol y vóley, además de disciplinas adaptadas para deportistas con discapacidad.

“Nos comprometemos desde los JUC a sostener viva en todo el país la importancia de los juegos deportivos universitarios como celebración y encuentro de las comunidades”, sostuvo la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo.

Los protagonistas también hablaron: Evelyn Carranza, estudiante de Comunicación de la UNC, destacó: “No sólo es una oportunidad para unirnos con mi equipo sino también para crear nuevos vínculos y amistades con toda la gente que participa de los Juegos”.

Desde la Patagonia, Francisco Gran, alumno de la Universidad de Artes de Río Negro, aseguró que la experiencia es “increíble”, y resaltó el hecho de competir “al lado del estadio Mario Alberto Kempes, un lugar que muchos no conocíamos”.

Wendy González, representante de la Universidad Arturo Jauretche remarcó: “Es la primera vez que venimos. La experiencia fue genial, el viaje hermoso y los organizadores nos atendieron súper bien”.

Los JUC no sólo implican un impacto deportivo y educativo, sino también económico y productivo para la provincia.