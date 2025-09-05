Córdoba brilla en casa: doble corona nacional de hockey

La emoción del hockey argentino vibró en la provincia de Córdoba, culminando en un triunfo sin precedentes: los seleccionados de Córdoba se consagraron campeones nacionales tanto en damas como en caballeros en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-16.

Este histórico logro se dio en un escenario renovado, marcando un antes y un después para el hockey cordobés con la puesta a punto de la modernizada cancha “Soledad García”, ubicada en el Polo Deportivo Kempes.

Un escenario de primer nivel mundial

El torneo sirvió como la inauguración oficial de las significativas mejoras realizadas en la cancha “Soledad García”, que ahora ostenta un estatus internacional. Se trata de la renovación total de la carpeta de la primera cancha de agua de la provincia, inaugurada originalmente en 2012. La obra se completó en un tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto de la Agencia Córdoba Deportes y la Federación Cordobesa de Hockey sobre Césped.

La nueva superficie cuenta con un piso sintético de última generación y un sistema de riego de estándar mundial. Estas características no solo elevan la calidad del juego, sino que también hacen que la cancha sea homologable por la Federación Internacional de Hockey (FIH), consolidando a Córdoba como una sede ideal para futuras competencias de alta jerarquía.

Marta Somoza, presidenta de la Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped, destacó el impacto de esta infraestructura: “La nueva cancha marca un salto de calidad enorme para el hockey cordobés. Es un orgullo recibir este torneo con una infraestructura de primer nivel para que los jugadores ahora puedan disfrutar de una superficie que cumple con los más altos estándares internacionales”. Remarcó que este logro fue posible gracias a la articulación con el Gobierno provincial, a través de la Agencia Córdoba Deportes y su presidente, Agustín Calleri.

Un torneo con sabor federal e internacional

El Campeonato Argentino de Selecciones Sub-16 congregó a jugadores de todo el país, quienes vivieron una experiencia deportiva inolvidable. El certamen se desarrolló en dos sedes: la flamante cancha del Kempes y las instalaciones del Jockey Club Córdoba. Participaron delegaciones de diversas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Litoral, Salta, San Juan, Tucumán, Entre Ríos y Tandil, e incluso contó con la presencia de invitados de Chile, lo que le otorgó un marcado carácter federal e internacional.

Córdoba: protagonista y bicampeón

Los seleccionados locales fueron los grandes protagonistas, dejando en alto el nombre de Córdoba:

En la rama femenina, el equipo, que ya defendía el título de 2024, tuvo una destacada actuación. Fase de grupos: sumó victorias frente a Mendoza y Santa Fe, y un empate con Salta. Semifinales: derrotó al seleccionado de Buenos Aires. Final: en un partido electrizante, Córdoba venció a San Juan por 5 a 4, obteniendo nuevamente el campeonato nacional.

En la rama masculina, los cordobeses mostraron un excelente nivel competitivo. Fase de grupos: se midieron con Mendoza, Buenos Aires y Tandil, logrando una victoria, un empate y una derrota, respectivamente. Fase final: tanto en semifinales como en la final, la definición llegó a través de los penales australianos. Semifinales: dejaron en el camino a Tucumán. Final: después de un empate 2-2 en tiempo regular, superaron a Buenos Aires, logrando así también el campeonato nacional.

Una fiesta del deporte y una apuesta al futuro

Más allá de los títulos, el torneo fue una verdadera fiesta para el hockey nacional, con un excelente marco de público y la emoción de ver a las futuras generaciones compitiendo en un escenario de primer nivel.

Las mejoras en la cancha Soledad García trascienden lo meramente infraestructural; representan el claro ejemplo de una provincia que apuesta al crecimiento del deporte, brindando a sus atletas escenarios que estén a la altura de sus sueños y fomentando el desarrollo de talentos. La Agencia Córdoba Deportes, con sede en el Estadio Mario Alberto Kempes, continúa promoviendo el deporte a través de diversos programas y servicios.