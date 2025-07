Córdoba debutó en el Argentino de Selecciones Mayores

La edición de este año tiene la particularidad de disputarse en 5 días (anteriormente se jugaba en 4) y además tendrá la denominación de "Gaby Pando" en homenaje a la Leona que brilló con la celeste y blanco en los años 90 y falleció el año pasado.

Los varones de Córdoba ganaron 5 a 1 frente a San Juan en el debut en Rosario.

Los goles de los dirigidos por Nacho Bardach: Joaquín Costa, Lautaro Dómene (X3) y Juan Cruz Zárate.

El seleccionado femenino de Córdoba debutará ante las locales de la Selección de Litoral.

CÓRDOBA-LITORAL (Damas)

DAMAS MAYORES:

El Seleccionado de Córdoba cuenta entre sus filas con las Leonas, Julieta Jankunas y Victoria Miranda además de la histórica jugadora cordobesa, Soledad Garcia (regresó al seleccionado en el Argentino del año pasado). Además jugadoras de experiencia con los seleccionados provinciales como Paula Pasquettin, Sofia Funes, Julieta Torres, Sofía Ramallo, Daiana Pacheco, Josefina Rubenacker, Victoria Aguirre Paz entre otras jugadoras.

El combinado provincial que es dirigido como la temporada pasada por Maximiliano Falcioni, integrará la Zona "B" del Campeonato Argentino junto a Litoral, Mendoza y Salta. En el mismo Campeonato Argentino y en la otra zona, estarán San Juan, Mar del Plata, Buenos Aires y Bahía

CABALLEROS MAYORES:

El Seleccionado masculino de Córdoba cuenta entre su plantel para el Campeonato Argentino a los Leones, Gonzalo Yanello, Lautaro Domene, Joaquín Kruger, y de los Leoncitos, Nicolás Rodriguez y Joaquín Costa. Además de los ex Leones y Leoncitos, Ladislao Gencarelli, Lautaro Ferrero Farias, Gaspar Garrone.

El combinado a cargo de Ignacio Bardach, integra la Zona "B" con Tandil, Buenos Aires y San Juan. Por su parte la Zona "A" del Campeonato Argentino estará conformado por Tucumán, Mendoza, Salta y Litoral.

PLANTELES:

AGUIRRE PAZ Victoria LA TABLADA

ARTETA MIREZ Milagros LA SALLE HC

FERRERO Valentina TALA RC

FUENTES Maria Paz URU CURE RC

FUNES Sofia LA SALLE HC

GARCIA Soledad URU CURE RC

GAUDENZI Emiliana LA TABLADA

GAYOL Maylen JOCKEY CLUB CÓRDOBA

HERRERA CAMARA Lola CÓRDOBA ATHLETIC

JANKUNAS Julieta ESPAÑA

LORENZATTI Victoria CÓRDOBA ATHLETIC

MANRIQUE Brunella PALERMO BAJO

MIRANDA Victoria BS AS

MOGGIA Federica CÓRDOBA ATHLETIC

MUÑOZ Lola LA TABLADA

PACHECO Daiana URU CURE RC

PASQUETTIN Paula UNIVERSITARIO

RAMALLO Sofia UNIVERSITARIO

RUBENACKER Josefina LA TABLADA

TORRES Julieta LA SALLE HC

FALCIONI Maximiliano Entrenador 1

RIVERA Miguel Ángel Entrenador 2

YOMAHA Gabriel PF

GIRARDET Elianne Jefa de Equipo

MOYANO David Kinesiólogo



AVILA Martin JOCKEY CLUB CÓRDOBA

BAIGORRIA Imanol JOCKEY CLUB CÓRDOBA

COSTA Joaquín LA SALLE HC

COSTA Juan LA SALLE HC

DAHBAR Pablo JOCKEY CLUB CÓRDOBA

DOMENE Lautaro JOCKEY CLUB CÓRDOBA

FERRERO FARIAS Francisco LA SALLE HC

FERRERO FARIAS Lautaro LA SALLE HC

GALAN FERRARO Joaquín JOCKEY CLUB CÓRDOBA

GARRONE Gaspar JOCKEY CLUB CÓRDOBA

GENCARELLI Ladislao JOCKEY CLUB CÓRDOBA

KRUGER Joaquín BS AS

ORTIZ Benjamin LA SALLE HC

RODRIGUEZ Nicolás CÓRDOBA ATHLETIC

SOLER Agustin LA SALLE HC

SUAREZ Tomás BS AS

VIRGOLINI Conrado JOCKEY CLUB CÓRDOBA

YANELLO CAPUCCINO Gonzalo BS AS

ZARATE Juan Cruz JOCKEY CLUB CÓRDOBA

ZIMMER Ezequiel CÓRDOBA ATHLETIC

BARDACH MARTIN, Ignacio Entrenador

COELHO Nicolás Ayudante Técnico

ANTONIO Julio PF

RODRIGUEZ JUNYET Javier Jefe de Equipo

MOYANO David Kinesiólogo

Tanto en Damas como Caballeros participan las mejores 8 selecciones del país y se dividen para la Fase Clasificatoria en dos zonas de 4 equipos.

Luego, los dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales que se jugarán el sábado mientras que el domingo se disputarán las finales.