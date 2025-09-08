Córdoba impuso su experiencia en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La capital salteña fue el epicentro de una verdadera fiesta de integración social y deportiva con la realización de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. Del 1 al 5 de septiembre, este evento congregó a más de mil participantes entre deportistas, entrenadores y acompañantes de todas las provincias, reafirmando el valor de la actividad física para un envejecimiento activo.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, brindó un acompañamiento fundamental en la preparación y el viaje de su delegación, destacando la importancia de estas iniciativas para la inclusión social.

Córdoba, líder en el medallero

Aunque la provincia finalizó en la quinta posición de la tabla general, Córdoba fue la delegación que más medallas obtuvo a nivel nacional, sumando un total de seis preseas: dos de oro y cuatro de bronce.

Los triunfos dorados llegaron de la mano del newcom, donde la provincia reafirmó su liderazgo al consagrarse campeón por tercera vez consecutiva. La segunda medalla de oro fue obtenida en la disciplina de orientación femenino, donde también se sumó una presea de bronce. La actuación en orientación se completó con otra medalla de bronce en la categoría mixta. El tenis de mesa también contribuyó al medallero cordobés con dos bronces, uno en la modalidad femenina y otro en la categoría mixta.

Además de las disciplinas mencionadas, los adultos mayores de Córdoba participaron en pádel, tejo, ajedrez, sapo, circuito de habilidades motrices, truco y tenis, demostrando su espíritu competitivo y deportivo.

Más allá de los resultados: un legado de integración

La participación de Córdoba trascendió los podios y las medallas. Los Juegos Nacionales fueron una experiencia enriquecedora que dejó una profunda huella. La delegación cordobesa tuvo una activa presencia en la Fiesta Retro, un espacio de celebración y camaradería que reunió a todas las provincias. El evento también fue un reconocimiento al espíritu deportivo, ejemplificado por la entrega de la Copa Juego Limpio a la provincia anfitriona, Salta, por votación de los delegados.

Federico Laje, director de Deporte Social y Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes, expresó que "Estos Juegos demuestran que el deporte es una herramienta valiosa en todas las etapas de la vida. Más allá de los resultados, lo que se vivió en Salta fue una verdadera fiesta de integración y un ejemplo de cómo el deporte transforma".

La destacada actuación de la provincia se reflejó no solo en los logros deportivos, sino también en la energía, la unión y la alegría compartida, promoviendo un envejecimiento activo, reforzando vínculos sociales y representando a Córdoba con orgullo.