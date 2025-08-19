Córdoba invierte en hockey: remodelación total del estadio Soledad García

La cancha de hockey Soledad García, situada en el Polo Deportivo Kempes, está experimentando una renovación total. Esta intervención clave incluye la instalación de un nuevo piso de césped sintético y un avanzado sistema de riego automático. El propósito primordial de estas obras es que el estadio obtenga la homologación de la Federación Internacional de Hockey (FIH), lo que le permitirá ser sede de competencias internacionales.

En este proyecto se reemplazaron 5.875 metros cuadrados de césped sintético. La flamante superficie es un césped C1600 TXT, confeccionado con hilado Tencate Thiolon, y está específicamente diseñado para el alto rendimiento. Al igual que la superficie anterior, esta se construyó para ser utilizada con base de agua. Además de un cambio estético notable, ya que ahora será de color azul, este nuevo campo eleva considerablemente la calidad del juego y garantiza una mayor seguridad, durabilidad y una experiencia superior para sus jugadores. El sistema de riego automático, apto para la homologación FIH, es un componente crucial que, en conjunto con la superficie, permite la certificación de la cancha para torneos internacionales.

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, subrayó la trascendencia de esta inversión. "Estamos cambiando toda la alfombra de este estadio, y la idea es seguir trabajando con la Federación Cordobesa de Hockey para poder albergar a todas las categorías provinciales y nacionales aquí, en el Kempes", manifestó. También añadió que, para el continuo desarrollo del deporte y los eventos en Córdoba, es esencial seguir invirtiendo en infraestructura de primer nivel.

Adicionalmente a las mejoras principales, el plan de obras comprende intervenciones complementarias:

Renovación de las luminarias del estadio en las cuatro torres.

Refacciones en los perímetros de la cancha con alfombrados.

Readecuación de desagües.

Mejoras en los bancos de suplentes y en el sector de competición.

Esta modernización representa la mayor intervención desde que el recinto fue inaugurado el 18 de enero de 2012. En aquella ocasión, Las Leonas protagonizaron el partido inaugural, como parte del Torneo Cuatro Naciones de Córdoba, enfrentándose a Nueva Zelanda.