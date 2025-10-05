Llegó el día tan esperado por los cordobeses. Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del partido más importante de la provincia, con la expectativa de sumar un capítulo más a una historia centenaria.

El choque se jugará por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 16.45 en el Mario Alberto Kempes con arbitraje de Facundo Tello. Cabe remarcar que el encuentro se jugará únicamente con parcialidad de la “T”.

Los dos equipos llegan con realidades y aspiraciones completamente distintas. Por un lado, Talleres, llega con un buen envión anímico conseguido la fecha pasada, en la que derrotó por la mínima sobre el cierre a Sarmiento de Junín. Gracias al triunfo, la “T” cortó con una racha siete encuentros y más de 60 días sin triunfos.

El equipo de Tévez continúa necesitado de puntos para comenzar a despegarse de la zona baja de la tabla anual, que lo tiene en el puesto 18, arriba de Aldosivi y San Martín de San Juan que estarían perdiendo la categoría. Con diez puntos en el presente campeonato, los Matadores están en la 12° colocación de la Zona B, a tres puntos del ascenso a puestos de playoffs.

En la vereda del frente, Belgrano llega con un mejor presente. El Pirata viene de clasificar a las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia, y posee un andar irregular en el torneo doméstico.

En el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski viene de un polémico empate ante Barracas Central que tuvo en el centro de la escena a la terna arbitral. El Celeste tiene racha de cuatro partidos sin perder producto de dos igualdades y dos triunfos, y quiere meterse en zona de playoffs.

Las probables

Talleres: Tévez no movería los protagonistas de la última victoria ante Sarmiento y conservaría el mismo esquema, aunque con una duda en el ataque. Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta o Nahuel Bustos, Valentín Depietri; Federico Girotti o Nahuel Bustos. DT: Carlos Tévez.

Belgrano: Zielinski pone lo mejor que tiene: el mismo equipo equilibrado que le devolvió el buen juego al Celeste. Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

El clásico contará con la transmisión de ESPN Premium.

Ultimos cinco enfrentamientos