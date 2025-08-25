El 22 de marzo de 2026 Córdoba será sede de L'Étape Argentina by Tour de France, el prestigioso evento internacional de ciclismo de ruta.

Los caminos de la provincia y sus imponentes paisajes serán el epicentro de esta etapa del Tour de France.

El anuncio fue realizado este lunes en una reunión en el Centro Cívico de la que participaron autoridades provinciales, encabezadas por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Manuel Calvo, ministro de Gobierno, remarcó la importancia de estos eventos: “Es uno de los eventos más importantes del mundo, y se corre en Córdoba”.

El funcionario agregó: “Tenemos un gobernador que cree que estos eventos son claves para movilizar la economía. Esto marca el camino que Córdoba recorre, en momentos de tanta crisis, para apoyar una industria sin chimenea, que es la economía naranja”.

El ministro agregó que “a su vez, Córdoba cuenta con la infraestructura necesaria para albergar estos eventos, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, y eso tiene que ver con una decisión política estratégica”.