Córdoba será sede de la final de la Copa Argentina, pero no en el Kempes

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este jueves los detalles de la final de la Copa Argentina, encuentro que definirá al campeón y también un lugar en la Copa Libertadores 2026.

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto Atlético Central Córdoba. La elección sorprendió a muchos, ya que la definición se jugará en la capital cordobesa, pero no en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Lepra mendocina llega al duelo tras eliminar a River Plate por penales en semifinales, en un partido disputado bajo una intensa lluvia en el propio Kempes. El Bicho de La Paternal, por su parte, dio vuelta el marcador ante Belgrano en el Gigante de Arroyito y se metió en la gran final tras ganar 2 a 1.

Además del trofeo, el encuentro definirá un cupo directo para la próxima Copa Libertadores, por lo que su resultado también podría modificar la tabla anual de la Liga Profesional y beneficiar a clubes como Boca, River o Deportivo Riestra en la pelea por ingresar al certamen continental.

En la edición anterior, Central Córdoba de Santiago del Estero se consagró campeón y luego integró un grupo con Flamengo y Liga de Quito, dos de los actuales semifinalistas de la Libertadores.