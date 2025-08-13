Córdoba vibró con el deporte adaptado

Con una jornada cargada de emoción y valores deportivos, se llevaron a cabo las Finales Provinciales del Córdoba Juega Adaptado en las disciplinas de natación y atletismo. El evento, que tuvo lugar en las instalaciones del Polo Deportivo Kempes y el natatorio de la Facultad de Educación Física de la UPC, reunió a más de 380 deportistas provenientes de 25 ciudades cordobesas.

La magnitud de esta convocatoria es notable, congregando a 50 instituciones, escuelas, municipios y organizaciones no gubernamentales. Sumando a profesores y voluntarios, la cifra de participantes superó las 400 personas, creando un ambiente de gran compañerismo y esfuerzo. Localidades como Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Justiniano Posse, Río Tercero, Jesús María y Cruz del Eje, entre muchas otras, tuvieron a sus representantes en esta importante definición.

El programa Córdoba Juega reafirma su compromiso con la inclusión y los valores fundamentales del deporte, demostrando ser una herramienta crucial para el desarrollo social y deportivo. No solo fomenta hábitos saludables, sino que también transmite principios como la educación, el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Este éxito es posible gracias a la dedicación de los profesores que guían a los jóvenes y al apoyo incondicional de las familias, quienes acompañan cada paso del camino.

La emoción se reflejó en palabras de Lara Clotti, kinesióloga del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield de Justiniano Posse, quien expresó: "Es un orgullo enorme ver a nuestros chicos compitiendo, aprendiendo y compartiendo con otros jóvenes de toda la provincia". Su grupo, compuesto por seis participantes, vivió una "hermosa experiencia" y destacó la importancia del deporte como la mejor opción para el desarrollo, mencionando incluso un proyecto local de pileta para niños con dificultades motrices.

Con la culminación de estas finales provinciales, Córdoba ya cuenta con su delegación completa que representará a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles. La gran cita nacional se disputará en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 04 de octubre, donde el deporte adaptado cordobés volverá a ser protagonista.