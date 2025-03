Siguiendo la lógica del ranking, este miércoles en el tercer Challenger del año en el país ganaron los preclasificados 1, 3, 6 y 7 en el Córdoba Lawn Tenis Club: Thiago Monteiro (BRA), Daniel Galán (COL), Federico Coria (ARG) y Juan Pablo Ficovich (ARG). Coria se metió en cuartos de final tras superar al brasileño Pedro Boscardin Dias por doble 6-3.

“La mitad de mi carrera se la debo a Córdoba”, dice entre risas Federico Coria, quien alcanzó dos semifinales y una final de ATP 250 en la ciudad. “Gané mi primer Future en Río Cuarto, otro en Arroyito, así que le debo mucho a la provincia”, agregó. Luego, en cuanto al partido, analizó: “Hoy estaba mejor que ayer, aunque había tenido una linda batalla y eso lo sentí un poco hoy. Mañana me toca descansar para el viernes estar a full de nuevo para otra batalla contra Galán y la humedad. Estoy muy contento de recibir el cariño de todos los cordobeses. Ojalá el viernes también puedan venir a apoyarme”. El colombiano le ganó en 3:13 horas a Daniel Vallejo (PAR) por 4-6, 7-6 (5) y 7-5 tras remontar el último set, en el que perdía 5-2.

Por su parte, Ficovich debió superar a un compatriota para avanzar a la siguiente instancia. El porteño de 28 años venció a Lautaro Midón por un sólido 6-4 y 6-3. La próxima instancia no será fácil para Juan Pablo, ya que seguirá ante el mejor preclasificado del torneo, Thiago Monteiro. El brasileño 105° del ranking ATP (ex 61°) superó en un trabajado partido a Gonzalo Bueno (PER) por 6-4 y 7-6 (1).

La acción continuará este jueves con grandes partidos y con cuatro argentinos en la búsqueda de los cuartos de final.

Por apenas $6.000 se pueden presenciar todos los partidos en el Córdoba Lawn Tenis Club. Además, clientes del banco Santander, socios AAT y del club tienen un 20% de ahorro.

Resultados del día miércoles 5 de marzo

Singles - Round of 16

[3] D. Galán (COL) d A. Vallejo (PAR) 46 76(5) 75

[7] J. Ficovich (ARG) d [Alt] L. Midon (ARG) 64 63

[6] F. Coria (ARG) d [Q] P. Boscardin Dias (BRA) 63 63

[1] T. Monteiro (BRA) d G. Bueno (PER) 64 76(1)

Dobles - Round of 16

[1] J. Schnaitter (GER)/M. Wallner (GER) d B. Arias (BOL)/F. Zeballos (BOL) 63 76(4)

[2] M. Demoliner (BRA)/G. Escobar (ECU) d C. Rodriguez (COL)/M. Zormann (BRA) 64 64

A. Collarini (ARG)/R. Olivo (ARG) d G. Duran (ARG)/M. Kestelboim (ARG) 36 63 10-6

C. Huertas del Pino (PER)/A. Huertas Del Pino Cordova (PER) d [WC] S. Hess (ARG)/A. Lingua Lavallen (ARG) 64 67(8) 10-7

I. Carou (URU)/J. Cerundolo (ARG) d L. Britto (BRA)/D. Dutra da Silva (BRA) 63 63

L. Aboian (ARG)/V. Aboian (ARG) d A. Guillen Meza (ECU)/D. Popko (KAZ) 76(6) 64

[3] K. Drzewiecki (POL)/P. Matuszewski (POL) d [WC] V. Basel (ARG)/F. Ribero (ARG) 63 64

[4] F. Romboli (BRA)/M. Soto (CHI) d [Alt] G. Bueno (PER)/I. Buse (PER) 46 76(2) 10-8.

Orden de juego jueves 6 de marzo

Cancha Central - start 10:00

Murkel Dellien (BOL) vs [2] Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Not Before 11:30

[Alt] Renzo Olivo (ARG) vs [4] [WC] Thiago Agustin Tirante (ARG)

Not Before 13:00

Emilio Nava (USA) vs [Q] Gonzalo Villanueva (ARG)

Followed By

After suitable rest - Andrea Collarini (ARG) / Renzo Olivo (ARG) vs [4] Fernando Romboli (BRA) / Matias Soto (CHI)

Cancha 1 - start 10:00

[8] Juan Pablo Varillas (PER) vs [Q] Santiago De La Fuente (ARG)

Leonardo Aboian (ARG) / Valerio Aboian (ARG) vs [2] Marcelo Demoliner (BRA) / Gonzalo Escobar (ECU)

Not Before 13:00

After suitable rest - [1] Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) vs Ignacio Carou (URU) / Juan Manuel Cerundolo (ARG)

[3] Karol Drzewiecki (POL) / Piotr Matuszewski (POL) vs Conner Huertas del Pino (PER) / Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER).