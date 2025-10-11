La Selección Argentina de fútbol para ciegas se consagró bicampeona del mundo tras ganarle 2-0 a Inglaterra en la final del IBSA Women’s Blind Football World Championship disputado en India.

Los goles del triunfo fueron obra de Yohana Aguilar y Gracia Sosa, ambas cordobesas, que sellaron la victoria albiceleste y desataron el festejo en el plantel dirigido por Martín Demonte.

El camino de las Murciélagas fue impecable: cerraron el torneo invictas, sin recibir goles en contra y con un total de 10 tantos a favor.

En la fase de grupos habían superado a Alemania, India y Japón, y en semifinales eliminaron a Brasil en un partido muy ajustado.

Con este título, Argentina revalida la corona obtenida en Birmingham 2023 y consolida su lugar como una de las potencias del fútbol adaptado femenino a nivel mundial.