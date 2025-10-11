Coronadas de gloria: Las Murciélagas, bicampeonas del mundo
La Selección Argentina de fútbol para ciegas venció 2-0 a Inglaterra en la final del Mundial de India. Los dos goles fueron marcados por cordobesas.
La Selección Argentina de fútbol para ciegas se consagró bicampeona del mundo tras ganarle 2-0 a Inglaterra en la final del IBSA Women’s Blind Football World Championship disputado en India.
Los goles del triunfo fueron obra de Yohana Aguilar y Gracia Sosa, ambas cordobesas, que sellaron la victoria albiceleste y desataron el festejo en el plantel dirigido por Martín Demonte.
El camino de las Murciélagas fue impecable: cerraron el torneo invictas, sin recibir goles en contra y con un total de 10 tantos a favor.
En la fase de grupos habían superado a Alemania, India y Japón, y en semifinales eliminaron a Brasil en un partido muy ajustado.
Con este título, Argentina revalida la corona obtenida en Birmingham 2023 y consolida su lugar como una de las potencias del fútbol adaptado femenino a nivel mundial.