Confianza inquebrantable tras el golpe en el Maracaná

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, demostró una gran confianza y orgullo en sus dirigidos a pesar de la derrota por 1 a 0 sufrida ante Flamengo en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, disputado en el Maracaná. El gol del equipo brasileño llegó "sobre la hora", lo que generó en Costas "una bronca enorme", aunque remarcó que no había tristeza en el ánimo del plantel.

La gran declaración del entrenador, de 62 años, fue una sentencia clara y ambiciosa: "Vamos a ir a Lima". Con esta frase, Costas hacía referencia a la sede de la final de la Libertadores y dejaba en claro su plena convicción en que Racing continuará escribiendo "algunas de las páginas más doradas de la historia" del club.

Orgullo y la batalla “de igual a igual”

A pesar de la caída, Costas valoró profundamente la entrega de sus jugadores, abriendo la conferencia de prensa con la afirmación de que, aunque "a nadie le gusta perder", se sentía "orgulloso de este plantel".

El DT destacó la capacidad de su equipo para jugar "de igual a igual", a pesar de las notables desventajas contextuales. Costas señaló que Flamengo "tiene un equipazo, billetera más grande y más poder", y que muchos de sus propios jugadores no estaban al 100% desde lo físico. En este contexto, Costas reconoció especialmente el gran partido del arquero Facundo Cambeses, pieza "fundamental para que la derrota fuera solo por un gol".

Respecto a una polémica jugada, el exentrenador del seleccionado boliviano asumió no saber el motivo de la invalidez del gol anulado a Santiago Sosa al principio del segundo tiempo. No obstante, asumió que "habrá sido muy grande lo que hizo Sosa" para que el VAR no interviniera.

La clasificación se define en Avellaneda

De cara al encuentro de vuelta, el entrenador de Racing remarcó que la serie está "más abierta que nunca" y que el plantel está "más vivo que nunca".

Costas hizo un llamado a la unidad, opinando que tanto jugadores como hinchas tienen que estar "más juntos que nunca". La clasificación a la final se jugará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el "Cilindro" de Avellaneda, donde se disputará el sueño de alcanzar la final. El técnico también aprovechó para agradecer a los hinchas "por todo el apoyo que le dieron al plantel" y por haber viajado a Brasil para alentar.