Courtois, a la caza de una rata en Cardiff

El rival inesperado de Courtois en Gales

El partido entre Gales y Bélgica, que culminó con una victoria belga por 2-4, dejó una imagen insólita que rápidamente circuló por las redes sociales. El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, vivió un momento surrealista al intentar atrapar una rata que irrumpió en el terreno de juego en medio del encuentro.

Este suceso ocurrió antes del descanso en el Cardiff City Stadium. El portero intentó, sin éxito, atrapar al animal que corría por el césped. Courtois no fue el único que intentó apartar a la rata para que abandonara el campo. Afortunadamente, el animal dejó de ser un problema durante el segundo tiempo del partido.

Bélgica, a un paso de Qatar 2026

Más allá del inesperado encuentro de fauna silvestre, la jornada fue redonda para el combinado belga, que se acerca cada vez más a la clasificación para el Mundial 2026. La victoria ante Gales (2-4, con doblete de Kevin De Bruyne) se combinó con el empate de Macedonia del Norte ante Kazakistán (1-1).

Con este resultado, el equipo dirigido por Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte, y lo hace con un partido menos. Gales, por su parte, se encuentra a una distancia de cuatro puntos.

Gales desperdició una oportunidad única para meterse en la pelea por la clasificación directa, ya que no pudo con los conocidos como los 'Diablos Rojos'. Bélgica cerrará su fase clasificatoria enfrentándose a Kazakistán y Liechtenstein, y solo una debacle podría dejarla fuera del Mundial.

Cabe destacar que Bélgica saltó al campo con tres novedades en su once inicial: Amadou Onana sustituyó a Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier reemplazó a Timothy Castagne en el lateral derecho, y Charles De Ketelaere se sumó al ataque.