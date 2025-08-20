Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas y con más de una década en el seleccionado argentino, volvió a generar repercusión por sus declaraciones. En diálogo con el podcast Clank!, conducido por Juan Pablo Varsky, el exhooker se refirió al homenaje que el equipo nacional le realizó a Diego Armando Maradona en 2020, días después de su fallecimiento.

Creevy, que no formó parte de aquel encuentro, señaló que la situación fue “evitable” y que tanto la institución como el plantel podrían haber expresado de manera más visible su reconocimiento al astro argentino. En esa ocasión, los All Blacks ofrecieron una camiseta con el apellido Maradona y realizaron la tradicional haka en su memoria.

El exjugador, que disputó 110 test matches con la camiseta nacional y es el argentino con más presencias en Copas del Mundo de rugby, también apuntó contra la idea de los “valores del rugby”. Según su mirada, se trata de un concepto que genera una falsa sensación de diferencia respecto de otros deportes.

“Esos valores también están en el fútbol, el vóley o en la vida cotidiana. No somos distintos ni superiores por jugar al rugby. Lo importante es cómo cada persona los aplica en su vida”, afirmó.

Además, vinculó su reflexión con hechos de violencia recientes en la sociedad, como el asesinato de Fernando Báez Sosa. Creevy sostuvo que se trató de un hecho que “golpeó de lleno” al rugby, aunque aclaró que no se puede generalizar ni atribuir comportamientos a un deporte en particular.

El excapitán disputó su último encuentro oficial el pasado 16 de agosto con la camiseta de San Luis de La Plata, el club donde se formó, cerrando así una carrera de 20 años que lo convirtió en una de las figuras más relevantes de la historia de Los Pumas.

La nota completa a Agustín Creevy en Clank!