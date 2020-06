No seguiría en la MLS

Cambia, todo cambia reza la canción perfectamente compatible con la situación del fútbol internacional y algunos de sus protagonistas. Cristian Pavón se encuentra muy cómodo el en fútbol de los Estados Unidos. En más de una oportunidad manifestó su intensión de seguir jugando en el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

El delantero ex Talleres está a préstamo en Los Ángeles Galaxy y el representante confirmó que es muy probable que vuelva a Boca ya que no harían uso de la opción de compra.

"La semana pasada surgió una noticia, a mi criterio malintencionada, donde se decía que Pavón no tenía intenciones de volver a Boca, que no era su deseo, y no es así. Pavón fue dado a préstamo hasta fin de año a LA Galaxy y tiene una opción de compra de 20 millones de euros netos, serían algo así como 27 o 28 millones brutos...", explicó Fernando Hidalgo, representante de Pavón, en diálogo con Boca de Selección.

"Hay que entender que en estas condiciones, con lo que está sucediendo hoy en el mundo del fútbol, si en momentos normales era una opción verdaderamente inalcanzable para esa liga en este momento es peor aún", describió sobre la cláusula que tiene Pavón para ser comprado.

"Por lo tanto se va a cumplir el préstamo, se va a tomar el tiempo necesario para cumplir el préstamo tal cual está acordado entre los clubes y luego el jugador tendrá que regresar para ponerse a disposición de Boca", avisó Hidalgo.

Después habrá que ver que sucede en el mundo Boca. La decisión estará en las manos de Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo .