Cristiano Ronaldo no pudo ser campeón pero rompió una marca histórica

Cristiano Ronaldo marcó un hito histórico al anotar su gol número 100 con Al-Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudita contra Al-Hilal..

El logro lo convierte en el primer jugador en la historia en alcanzar al menos 100 goles con cuatro clubes: Manchester United (145 goles), Real Madrid (450 goles), Juventus (101 goles) y Al-Nassr (100 goles).

Sin embargo, Al-Nassr no pudo alzarse con el título, ya que Al-Hilal se impuso 5-3 en la tanda de penales tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El partido comenzó con dominio de Al-Nassr, que se adelantó con un penal convertido por Ronaldo en el minuto 41. En la segunda mitad, Al-Hilal reaccionó con goles de Sergej Milinković-Savić y Malcom, mientras que Nawaf Buwashal igualó el marcador para Al-Nassr.

En la definición por penales, Ronaldo anotó su disparo, pero los fallos de Wesley Teixeira y Mohammed Al-Fatil le dieron la victoria a Al-Hilal.

Ronaldo, de 40 años, suma 113 partidos con Al-Nassr desde su llegada en enero de 2023 y 901 goles en su carrera, manteniéndose como el máximo goleador histórico del fútbol.