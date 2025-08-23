Cristiano Ronaldo no pudo ser campeón pero rompió una marca histórica
Al-Nassr cayó 5-3 en penales ante Al-Hilal en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, pero el astro portugués se metió en la historia grande del fútbol.
Cristiano Ronaldo marcó un hito histórico al anotar su gol número 100 con Al-Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudita contra Al-Hilal..
El logro lo convierte en el primer jugador en la historia en alcanzar al menos 100 goles con cuatro clubes: Manchester United (145 goles), Real Madrid (450 goles), Juventus (101 goles) y Al-Nassr (100 goles).
Sin embargo, Al-Nassr no pudo alzarse con el título, ya que Al-Hilal se impuso 5-3 en la tanda de penales tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.
El partido comenzó con dominio de Al-Nassr, que se adelantó con un penal convertido por Ronaldo en el minuto 41. En la segunda mitad, Al-Hilal reaccionó con goles de Sergej Milinković-Savić y Malcom, mientras que Nawaf Buwashal igualó el marcador para Al-Nassr.
En la definición por penales, Ronaldo anotó su disparo, pero los fallos de Wesley Teixeira y Mohammed Al-Fatil le dieron la victoria a Al-Hilal.
Ronaldo, de 40 años, suma 113 partidos con Al-Nassr desde su llegada en enero de 2023 y 901 goles en su carrera, manteniéndose como el máximo goleador histórico del fútbol.