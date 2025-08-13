Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: un compromiso de ensueño con un diamante millonario

La pareja formada por la estrella del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, y la influencer hispano-argentina, Georgina Rodríguez, ha confirmado su compromiso matrimonial tras ocho años de relación. La noticia se hizo pública a través de las redes sociales de Georgina, quien compartió un emotivo mensaje: "Sí quiero. En esta y en todas mis vidas". La publicación, acompañada de una foto que mostraba el valioso anillo de compromiso, rápidamente generó una avalancha de felicitaciones y peticiones para que este momento fuera un capítulo especial en su reality de Netflix, 'Soy Georgina'.

Fiel al estilo ostentoso que se espera de 'El Bicho', el anillo de compromiso ha capturado la atención por su impresionante valor. La revista Brides consultó al joyero Benjamin Khordiopour, quien describió la pieza: "Nos parece un diamante ovalado de 22 quilates, color H, clarividad VS". El experto detalló además que la piedra central está engastada en platino y flanqueada por dos diamantes ovalados de dos quilates cada uno. El precio estimado de esta joya asciende a aproximadamente 1.4 millones de euros.

Su historia de amor, que ahora culmina en compromiso, comenzó hace ocho años de una manera casi de cuento de hadas. Georgina relató en 'Soy Georgina' que se conocieron cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci. Recordó el momento como un 'clic', describiendo a Cristiano como "un hombre guapísimo de casi dos metros". Ronaldo, por su parte, confesó que "se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad".

A lo largo de su relación, Cristiano y Georgina han construido una gran familia que incluye a cinco hijos: Cristiano Jr., Eva y Mateo, quienes son hijos del jugador por gestación subrogada; Alana Martina, su primera hija en común; y la pequeña Bella Esmeralda, nacida en 2022. Trágicamente, el gemelo de Bella, Ángel, falleció durante el parto.

En la actualidad, Cristiano, a sus 40 años, disfruta de un excelente momento personal y profesional, demostrando su talento con el balón en el Al-Nassr. Georgina, por su parte, se destaca en proyectos de moda y belleza, además de protagonizar su exitoso reality en Netflix.