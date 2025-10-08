Cristiano Ronaldo y una fortuna sin precedentes: el portugués rompió todos los récords económicos del fútbol

A los 40 años, Cristiano Ronaldo sigue marcando hitos dentro y fuera de la cancha. El astro portugués, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, firmó una extensión de contrato hasta 2027 que lo convierte en el jugador con mayor fortuna en la historia del fútbol: su patrimonio asciende a 1.400 millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index.

El acuerdo incluye un ingreso estimado en más de 400 millones de dólares, además de un 15% de participación en el club saudí, un beneficio sin precedentes para un futbolista profesional. Desde su debut en 2002, Cristiano acumuló más de 550 millones en salarios, y sumó ingresos por contratos publicitarios con Nike, Armani y Castrol, que en conjunto superan los 175 millones de dólares.

A estos montos se agrega su fenomenal rendimiento comercial en redes sociales: con 665 millones de seguidores en Instagram, es la persona más seguida del planeta. Cada publicación en la plataforma se cotiza en unos 3,5 millones de euros, según datos de Hooper HQ.

El portugués también construyó un imperio fuera del fútbol: posee hoteles bajo la marca CR7 Lifestyle Hotels junto al grupo Pestana, clínicas capilares Insparya con sedes en varias ciudades europeas y una participación millonaria en el desarrollo del videojuego UFL. En 2024, su canal de YouTube superó los 76 millones de suscriptores en tiempo récord.

Durante la última entrega de los Portugal Football Globes, Ronaldo fue distinguido nuevamente y aseguró que todavía tiene objetivos deportivos por delante:

“Quiero seguir jugando unos años más, pero no muchos. Mi sueño es competir al máximo nivel todo el tiempo que pueda”, expresó.

Si logra mantenerse vigente y clasificar con su selección al Mundial 2026, podría convertirse en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo, un récord que solo Lionel Messi podría igualar.