Críticas de la prensa española a Mastantuono: “Le falta tiempo”

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y completó su tercer partido oficial con la camiseta del Merengue. El argentino de 16 años jugó 66 minutos en la victoria ante Mallorca, pero su rendimiento no convenció a la prensa española.

El diario AS definió su participación como una “discreta actuación” y agregó: “Apenas tuvo incidencia en el juego, salvo en una jugada en la que probó con un disparo. Le falta tiempo para ubicarse y saber cuál es su función dentro del equipo. Lentamente lo va asumiendo”.

Por su parte, Marca analizó su desempeño en cada etapa del partido y lo calificó con un puntaje de 5 al término del primer tiempo, destacando que no logró imponerse en el desarrollo.

Más allá de las críticas, Mastantuono recibió un reconocimiento especial del público: al ser reemplazado por Brahim Díaz en el complemento, el Santiago Bernabéu lo despidió con una ovación que alentó al ex-River en su proceso de adaptación al fútbol europeo.

El próximo compromiso del Real Madrid será el sábado 13 de septiembre frente a Real Sociedad, como visitante, por la cuarta fecha de LaLiga.