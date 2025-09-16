Cruz del Eje vibró con el estreno de “Futuros Campeones Cordobeses”: ganadores y próximas fechas

Cruz del Eje, cuna de futuras promesas del boxeo cordobés

La pasión por el boxeo se encendió en Cruz del Eje con la velada inaugural del programa Futuros Campeones Cordobeses (FCC), un evento que promete revitalizar el boxeo amateur en toda la provincia. Con un gran marco de público, el Olayón Club fue testigo, el viernes 15 de septiembre de 2025, de una noche vibrante y llena de acción sobre el ring.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deportes, tiene un objetivo claro: fomentar el desarrollo del boxeo amateur en todo el territorio provincial. Para ello articula acciones con clubes, municipios, federaciones y productoras especializadas, buscando generar oportunidades reales de competencia, visibilizar el arduo trabajo de entrenadores y clubes y acercar el boxeo a cada rincón del interior cordobés.

La jornada en Cruz del Eje fue un claro ejemplo del éxito de esta colaboración. Contó con la promoción de Arano Box, la fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo y el acompañamiento fundamental del municipio local. La noche estuvo marcada por una combinación espectacular de siete combates amateurs, una exhibición, una pelea femenina y dos enfrentamientos profesionales de alto nivel técnico que cerraron la velada.

Jóvenes deportistas provenientes de diversas localidades como Córdoba, Río Cuarto, Los Cerrillos, Capilla del Monte, La Calera, Villa Dolores y San Vicente subieron al ring, mostrando su crecimiento y potencial en este deporte. Entre los resultados de las peleas amateur destacaron victorias como la de Guillermo Britos (Río Cuarto); Máximo Lescano (Cruz del Eje), en exhibición; Nicolás Vargas (Los Cerrillos); Benjamín Yacono Casas (Córdoba); Claudio Gregorich (Córdoba); Marcos Ruarte (Cruz del Eje); Sol Tejeda (Villa Dolores) y Fernando Patoco (La Calera). La noche profesional vio triunfos de Franco “Panterita” Rodríguez y Santiago “El Chino” Cáceres, ambos por decisión unánime.

El programa FCC es una acción concreta que pone en valor la rica tradición boxística de Córdoba. Promueve la participación deportiva, fortalece los clubes barriales y, lo más importante, abre nuevas oportunidades para la juventud de toda la provincia.

La emoción continúa. El circuito de Futuros Campeones Cordobeses tendrá su segunda fecha el próximo viernes 19 de septiembre en el Club Sirio Libanés de Deán Funes. La Agencia Córdoba Deportes, con el aval de la Federación Cordobesa de Boxeo, invita a todos a seguir de cerca el nacimiento de las próximas estrellas del boxeo provincial.

Segunda fecha: viernes 19 de septiembre en Club Sirio Libanés (Deán Funes)

FCC amateur - resultados Cruz del Eje

Guillermo Britos (Río Cuarto) GPP3 a Ramiro Díaz (Cruz del Eje). Cat. H. 48 kg.

Máximo Lescano (Cruz del Eje) Exhibición 2R con Valentín Sosa (Río Cuarto).

Nicolás Vargas (Los Cerrillos) GPP3 a Patricio Avalos (Río Cuarto). Cat. H. 70 kg.

Benjamín Yacono Casas (Córdoba) GPP3 a Axel Leguizamón (Río Cuarto). Cat. H. 69 kg.

Claudio Gregorich (Córdoba) GPP3 a Juan Mujica (Capilla del Monte). Cat. +01 kg.

Marcos Ruarte (Cruz del Eje) GRSC2 a Alexis Morales (San Vicente). Cat. H. 60 kg.

Sol Tejeda (Villa Dolores) GPP4 a Noelia Vedia López (Córdoba). Cat. H. 51 kg.

Fernando Patoco (La Calera) GPP3 a Francisco Pereyra Flores (Río Cuarto). Cat. H. 69 kg.

FCC profesional - resultados Cruz del Eje

Franco “Panterita” Rodríguez (18 G (6 KO) - 2 P - 0 E / 9 de Julio, Bs. As.) GPP4 (U) a Sergio “Nonito” Donaire (7 G (4 KO) - 8 P - 0 E / Río Cuarto, Cba). Welter 4R.

Santiago “El Chino” Cáceres (5 G (0 KO) - 0 P - 1 E / Villa Carlos Paz, Cba) GPP4 (U) a Jonatan “Joni” Gatto (5 G (1 KO) - 4 P - 0 E / Río Cuarto, Cba). Superligero 4R.