El fútbol internacional se prepara para un emocionante enfrentamiento en el icónico Estadio de Wembley, donde Crystal Palace y Liverpool chocarán en la final de la Community Shield. El partido está programado para el domingo a las 11 horas. Este certamen enfrenta a los últimos campeones de la FA Cup y la Premier League.

Cómo llegan los equipos:

Crystal Palace, conocido como "Las Águilas", se ganó su lugar en esta final tras conquistar la última FA Cup. Lo lograron al vencer 1-0 a Manchester City, con un gol clave de Eberechi Eze. Bajo la dirección técnica del austríaco Oliver Glasner, el equipo tuvo una pretemporada con seis amistosos, registrando tres victorias, dos derrotas y un empate. Entre sus nuevas incorporaciones se destaca el arquero argentino Walter Benítez, quien llegó libre desde el PSV Eindhoven tras una excelente temporada.

Por su parte, Liverpool, "Los Reds", llega a esta final como el vigente campeón de la Premier League, habiendo ganado el título con una diferencia de 10 puntos y mostrando un gran nivel. En su pretemporada, el equipo dirigido por Arne Slot disputó cinco amistosos, con un saldo de cuatro victorias y una sola derrota. El club ha realizado una inversión significativa en refuerzos, gastando casi 300 millones de dólares. Entre los destacados fichajes se encuentran Florian Wirtz, el tercer traspaso más caro de la historia; Jeremie Frimpong y el arquero Giorgi Mamardashvili. Sin embargo, también sufrieron bajas importantes como la de Luis Díaz (transferido al Bayern Múnich) y la confirmación de la partida de Darwin Núñez al Al Hilal de Arabia. Cabe mencionar que Alexis Mac Allister fue nominado al Balón de Oro.

Último enfrentamiento: La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de mayo, por la fecha 38 de la Premier League. Aquel partido, disputado en Anfield, finalizó 1-1 con goles de Mohamed Salah para Liverpool e Ismaila Sarr para Crystal Palace.

Probables formaciones:

Crystal Palace (DT: Oliver Glasner): Dean Henderson; Daniel Muñoz, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Adam Warton, Daichi Kamada, Eberechi Eze; Jean-Philippe Mateta.

Liverpool (DT: Arne Slot): Allison; Luca Stephenson, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Datos clave del partido: