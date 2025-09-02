Cuarteto y fútbol: Córdoba se suma al show de la Selección en Núñez

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la previa del partido entre la Selección y Venezuela en el estadio Monumental tendrá un condimento especial: un espectáculo musical encabezado por figuras del cuarteto cordobés. La Banda de Carlitos, junto a Eugenia Quevedo, y el grupo Q’ Lokura serán protagonistas de una celebración que también incluirá a Uriel Lozano.

A su vez, Eugenia Quevedo fue convocada para interpretar el Himno Nacional Argentino, que se entonará minutos antes del inicio del cotejo. De esta manera, la artista llevará su voz al centro de la escena en una jornada que puede quedar en la historia como la última presentación oficial de Lionel Messi en el país con la camiseta albiceleste.

El encuentro, programado para este jueves a las 20.30, corresponde a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la clasificación ya asegurada y el primer puesto garantizado, la cita tendrá un valor simbólico: podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina con la camiseta albiceleste.

La organización busca que el clima festivo comience desde temprano en Núñez, por lo que recomienda a los hinchas ingresar al estadio con al menos dos horas de antelación. “Se le sugiere al público que disponga de sus localidades arribar con tiempo para disfrutar de la previa”, indicó el comunicado de la AFA.

El espectáculo, que pondrá a Córdoba en el centro de la escena musical, acompañará una noche que promete quedar en la memoria del fútbol argentino. Tras este compromiso, la Selección cerrará su participación en las Eliminatorias el martes 9 de septiembre frente a Ecuador, en Quito.